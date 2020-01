Griga gidst Bozenik naar Kuip: ‘Stanislav zei dat Feyenoord juiste optie was’

Door Mikos Gouka



Bij MSK Zilina zwaaiden ze spits Robert Bozenik dit weekeinde uit, maar wel met gemengde gevoelens. Als de 20-jarige international ‘gewoon’ had getekend bij CSKA Moskou, Hamburger SV of het Engelse Brentford had de Slowaakse club veel meer transfergeld kunnen innen.



Maar Robert Bozenik wilde niet naar die drie geïnteresseerde clubs maar naar Feyenoord. Dat de Rotterdammers niet mee konden in de bedragen die de Russen, Duitsers en vooral de Engelsen wilden neerleggen voor de spits, was niet het probleem voor Bozenik. ,,Vanaf het moment dat ik hem voor het eerst aan de telefoon had, zei hij dat hij per se naar Feyenoord wilde’’, zei Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord gisteren in de Kuip. ,,Ik dacht nog: eerst zien en dan geloven. Maar deze jongen hield vast aan zijn wens: naar Feyenoord. Knap voor een 20-jarige.’’