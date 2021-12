Grimmig einde bij Friese derby: SC Heerenveen doet SC Cambuur pijn

FC Twente ook in bekerduel met Feyenoord nog zonder Brama: ‘Wij hebben zeker kans’

FC Twente speelt woensdag in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord nog zonder Wout Brama. De routinier is nog onvoldoende hersteld van een blessure. ,,We hopen dat hij er zaterdagavond tegen PEC Zwolle wel weer bij is, maar dat is nog niet zeker”, zei trainer Ron Jans.

