Groeibriljanten Stengs en Boadu zijn voor niemand bang

Door Nik Kok



Myron Boadu (18) en Calvin Stengs (20) mogen dan groentjes zijn in Europa, ze hebben qua merkwaardige speellocaties al meer meegemaakt dan menig speler in zijn hele carrière. Door het ingestorte dak speelden ze al meer dan een maand niet in het eigen AZ-stadion. Tegen Marioepol moest uitgeweken worden naar Odessa vanwege de oorlogsdreiging in Oekraïne. In de lege Grolsch Veste tegen Antwerp was de sfeer apart en een week later in het Koning Boudewijn Stadion (ook al niet het echte ‘thuis’ van de tegenstander) was de sfeer juist weer heetgebakerd.