Groene Ster zorgt voor bekerstunt door VVV uit te schakelen

VVV nam het treffen met derde klasser Groene Ster uiterst serieus, want trainer Robert Maaskant voerde weinig veranderingen in zijn basiself door. De belangrijkste wijziging vond achterin plaats, waar doelman Thorsten Kirschbaum plaats moest maken voor Delano van Crooy. Na een uur spelen kwamen de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Johnatan Opoku maakte vanaf elf meter geen fout. Vijf minuten later kreeg echter ook de thuisploeg een strafschop toegewezen en tekende Thom Vluggen voor de gelijkmaker.

Toen aanvoerder Maikel van Kesteren in de 84ste minuut de 2-1 tegen de touwen schoot, dreigde een blamage voor VVV. Het was echter Haji Wright die in extremis een vroege uitschakeling wist te voorkomen door in de vierde minuut van de extra speeltijd de 2-2 te maken. In de resterende dertig minuten werd er niet gescoord, waardoor er opnieuw strafschoppen genomen moesten worden. Daarin was Groene Ster beter: doelman Lennart Quaden stopte de penalty's van Neudecker en Wright.