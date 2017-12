Groenendijk: ADO moet weer opstaan na acht tellen rust

Nadat ADO twee fikse dreunen kreeg van Vitesse en FC Groningen verwacht trainer Fons Groenendijk morgen in de uitwedstrijd tegen FC Twente een reactie van zijn ploeg. ,,We hebben acht tellen rust gekregen’’, sprak hij vanmiddag. ,,Bij boksen sta je dan weer op, schudt je een paar keer met je hoofd en ga je door. Dat moeten we morgen ook doen bij FC Twente.’’

Door Wietse Dijkstra

Lees ook FC Groningen boekt eerste succes buitenshuis Lees meer

Groenendijk heeft voor het eerst sinds zijn komst in februari te maken met tegenslag bij ADO. ,,De eerste tien maanden dat ik hier ben, zijn vrij geruisloos verlopen. We hebben met elkaar behoorlijk wat neergezet. Als je dan twee keer op rij verliest, neemt de kritiek toe. Dat snap ik allemaal wel want dat hoort erbij. Nu zullen we moeten reageren.’’

Want wat ADO vorige week thuis tegen FC Groningen (0-3) liet zien was ver onder de maat, vond Groenendijk. ,, Slecht is slecht en goed is goed. Ik draai daar nooit zo omheen. In de kleedkamer benoem ik wat ik heb gezien. Dat was dit keer niet goed. Daarbij kijk ik ook naar mezelf. Je kan altijd keuzes betwisten die je als staf maakt.’’

Tegen FC Twente keren Lex Immers en Tyronnen Ebuehi terug van hun schorsing. Elson Hooi krijgt als linksbuiten een kans als vervanger van Melvyn Lorenzen, die vanwege een hamstringblessure tot de winterstop is uitgeschakeld. Ook Tom Beugelsdijk kampt met hamstringklachten en is er in Enschede niet bij. ADO heeft echter goede hoop dat de centrale verdediger dit jaar nog inzetbaar is.