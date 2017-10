Groenendijk geeft Vreven tikkie terug

Vreven liet zich deze week in BN/De Stem laatdunkend uit over de ploeg waarvan hij onlangs met 0-1 verloor. ,,Kijk, zoals ADO Den Haag speelt, kunnen wij het ook wel negentig minuten volhouden’’, stelde de Belg.



,,Ik ben verbaasd dat hij zich zo uitlaat’’, zegt Groenendijk, die bij FC Utrecht samen speelde met Vreven. ,,Ik ben laatst voor niks naar Feyenoord – NAC geweest, want daar stonden ze 86 minuten bijna achter de goal te verdedigen. Hij kan zich beter afvragen waarom zijn ploeg elke wedstrijd na een uur als een kaartenhuis in elkaar stort.’’



Dat Vreven in hetzelfde verhaal beweerde dat de supporters in Breda iets anders vragen dan in Den Haag, is Groenendijk eveneens tegen het zere been. ,,Waar haalt-ie het vandaan? Alsof ze bij NAC Champions League zijn gewend. Ze hebben de afgelopen jaren nota bene in de Jupiler League gespeeld.’’