Groenendijk voorzichtig met Kishna: 'Je moet goed het moment kiezen'

Kishna maakte vorige week als invaller zijn debuut bij Willem II en begint tegen Ajax waarschijnlijk opnieuw op de bank. Na de 1-2 zege in Tilburg heeft Groenendijk weinig aanleiding om zijn ploeg te veranderden. ,,Met name op het trainingsveld zie ik progressie. We worden langzaam beter."



Of dat genoeg is om Ajax te verslaan is de vraag. ,,We doen ons huiswerk en denken dat we kansen hebben. We spelen tegen een uitstekend voetballend elftal. Dan moet je zorgen dat je ze niet laat voetballen. We moeten van onze eigen kracht uit gaan. Ik wil dat we ons eigen gezicht tonen en veel strijd leverden, dat hoort bij ADO."