Groep Van der Velde niet door met Heerenveen

De betreffende clubmensen, met naast Van der Velde onder anderen Foppe de Haan en Gertjan Verbeek, hebben geen vertrouwen meer in de gang van zaken vanwege de permanente aanstelling van Cees Roozemond als directeur.



Volgens de groep heeft Heerenveen zich niet aan eerder op papier gezette 'spelregels' gehouden. ,,Deze betrof het niet definitief benoemen van nieuwe leidinggevende functionarissen gedurende de periode dat aan een plan van aanpak zou worden gewerkt'', schrijven de betrokkenen in de brief. ,,Tijdelijke invulling van functies was voor ons geen probleem.''



,,Het goede gevoel ontbreekt bij ons voor een verder vervolg van de gesprekken'', staat in de brief.