Groningen scoort onder Faber nooit tegen Feyenoord

Alle opstellingenIn de eredivisie staat dit weekend de laatste speelronde (13) van de maand november op het programma. Van de traditionele top drie speelt alleen Ajax thuis. Feyenoord hoopt in Groningen een negatieve reeks te doorbreken en mag vertrouwen putten uit het verleden, blijkt uit de cijfers van statistiekenbureau Opta. En PSV speelt tegen zijn favoriete tegenstander. We zetten alle wedstrijden voor je op een rij.

AZ - FC Twente (vrijdag, 20.00 uur)

FC Twente zal in Alkmaar vooral moeten letten op Wout Weghorst. De spits van AZ kwam in alle drie zijn voorgaande eredivisieseizoenen tot scoren tegen de Tukkers (in totaal 3 goals in vijf duels). De laatste vier ontmoetingen tussen beide clubs leverden overigens geen enkel doelpunt in de eerste helft op, maar wel in totaal veertien treffers en drie rode kaarten na rust.

VVV - Willem II (zaterdag, 18.30 uur)

Als VVV zaterdag tot scoren komt tegen Willem II, betekent dat het negenhonderdste doelpunt van de Venlonaren in de eredivisie. De Limburgers presteren over het algemeen goed in thuiswedstrijden tegen Willem II. Slechts één van de laatste zestien thuisduels met de Tilburgers ging verloren.

FC Groningen - Feyenoord (zaterdag, 19.45 uur)

Van de twintig ploegen, die in 2017 in de eredivisie actief waren, verloor alleen PSV minder thuisduels (0) dan FC Groningen (2). Toch zal Feyenoord vertrouwen putten uit de statistieken. De regerend kampioen is de enige eredivisieploeg waartegen FC Groningen nog niet tot scoren kwam onder het bewind van Ernest Faber (start seizoen 2016/17). Bovendien incasseerde Groningen in die periode tegen geen ploeg meer treffers dan tegen de Rotterdammers (7, samen met FC Twente).

Heracles Almelo - NAC Breda (zaterdag, 19.45 uur)

NAC Breda hoopt op eerherstel na de smadelijke 0-8 thuisnederlaag van vorige week tegen Ajax. Eenvoudig belooft dat niet te worden, want Heracles won liefst tien van de dertien thuisduels met NAC op eredivisieniveau, meer dan van elke andere ploeg. Alleen de traditionele top drie wist dit kalenderjaar meer eredivisiegoals te maken in thuiswedstrijden dan Heracles Almelo (33 in 16 thuisduels).

sc Heerenveen - PEC Zwolle (zaterdag, 20.45 uur)

PEC Zwolle staat op de ranglijst boven Heerenveen (4de om 7de), maar beleeft geen goede herinneringen aan het tripje naar Friesland. Heerenveen verloor thuis nog nooit van PEC Zwolle in eredivisieverband; de Friezen wonnen vijf van de zeven onderlinge ontmoetingen in eigen huis en speelden er twee gelijk. Sinds de promotie van PEC in 2012 pakte Heerenveen zelfs tegen geen enkele ploeg meer punten dan tegen de Zwollenaren.

Ajax - Roda JC (zondag, 12.30 uur)

Roda wacht al bijna tien jaar op een overwinning tegen Ajax in de eredivisie. De Amsterdammers zijn ongeslagen in de laatste zestien competitieduels met Roda JC (11x winst, 5x gelijk - thuis & uit); Ajax verloor op 10 februari 2008 voor het laatst van de Limburgse ploeg (2-1). Roda zal rekening moeten houden met minimaal één tegentreffer, want van de 31 ploegen waar Roda JC minimaal drie uitduels tegen speelde, is Ajax de enige waartegen zij nog nooit een clean sheet behaalden (129 tegengoals in 43 ontmoetingen).

Excelsior - PSV (zondag, 14.30 uur)

Excelsior is de favoriete tegenstander van PSV in uitduels. De huidige koploper heeft tegen geen enkele huidige eredivisieploeg zo’n hoog winstpercentage in uitwedstrijden als tegen Excelsior. De Rotterdammers wisten zelf geen van de laatste twintig ontmoetingen met PSV te winnen en pakten hierin slechts twee schamele puntjes.

Sparta Rotterdam - FC Utrecht (zondag, 14.30)

Sparta won van geen eredivisieploeg zo veel thuisduels op het hoogste niveau als van FC Utrecht (24). Daarnaast scoorden de Spangenaren in eigen huis alleen vaker tegen Ajax (87) en NAC (85) dan tegen de Domstedelingen (83). De laatste twee seizoenen waarin Sparta op het hoogste niveau acteerde (2009/10 en 2016/17), werden echter alle vier de ontmoetingen met FC Utrecht verloren.

Vitesse - ADO Den Haag

Drie dagen na de uitschakeling in Europa neemt Vitesse het op tegen een club waar het thuis de laatste jaren maar spaarzaam weet te winnen. Vitesse boekte slechts één zege op ADO Den Haag in de laatste vijf ontmoetingen in eigen huis. Opvallend: Als alleen de eerste helft zou tellen had geen eredivisieploeg dit seizoen meer punten verzameld dan Vitesse (23), terwijl geen team minder punten dan ADO zou hebben behaald (10).