Grote teleurstelling voor PSV: Xavi Simons vertrekt en keert terug naar Paris Saint-Germain

PSV verliest Xavi Simons aan Paris Saint-Germain. Dat heeft PSV zondagmorgen bekendgemaakt. De middenvelder vertrekt bij de club en gaat na één seizoen alweer terug naar Frankrijk. PSG maakt gebruik van een clausule die vorig jaar is afgesproken bij de entree van Simons in Eindhoven. Hij heeft het trainingskamp per direct verlaten.

Voor PSV is het vertrek van de 20-jarige Simons een grote teleurstelling. Alom was er op gerekend dat hij nog een jaar in Eindhoven zou blijven, maar afgelopen week was al te merken dat zijn management een draai wilde maken. Zaakwaarnemer Darren Dein was begin deze week bij PSV geweest en leek te komen om een deal rond te kunnen maken, maar partijen kwamen er niet uit.

PSV heeft alles gedaan om een langer verblijf mogelijk te maken en wilde van Simons de best betaalde PSV’er ooit maken. Daarnaast kon hij bij een toekomstige transfer een fors bedrag verdienen.

Het was allemaal niet genoeg om hem aan boord te houden: PSG maakt gebruik van een clausule die vorig jaar is afgesproken in het contract tussen Simons en PSV. De Parijzenaars konden hem voor zes miljoen euro en nog wat extra’s overnemen van PSV, waar Simons een stormachtige ontwikkeling doormaakte.

Poll Xavi Simons doet er goed aan om nu al de stap te maken naar PSG Ja, hij is er aan toe

Nee, hij had nog een jaar bij PSV moeten blijven Xavi Simons doet er goed aan om nu al de stap te maken naar PSG Ja, hij is er aan toe (21%)

Nee, hij had nog een jaar bij PSV moeten blijven (79%)

Topscorer van eredivisie

Simons ondertekende een jaar geleden een contract tot 2027 in Eindhoven. Door het sterke debuutseizoen van de aanvaller in Nederland, waarin hij met 19 doelpunten topscorer van de eredivisie werd, was er al volop interesse in het grote talent. Eind vorig jaar maakte Simons op het WK in Qatar zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij viel in de achtste finale in tegen de Verenigde Staten.

Simons kwam in zijn eerste periode bij PSG, van 2019 tot vorig jaar, tot zeven duels in het eerste elftal. De creatieveling speelde daarvoor in de jeugdopleiding van FC Barcelona.

Voor PSV is het vertrek van Simons een enorme aderlating, omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen was gebouwd op een langer aanblijven van de spelmaker en smaakmaker van vorig seizoen. De plannen moeten nu volledig worden herzien, terwijl op 4 augustus al om de Johan Cruijff Schaal wordt gespeeld tegen Feyenoord. Snel daarna volgen de belangrijke duels in de voorronde van de Champions League.