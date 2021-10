Grote zorgen rond Mohamed Ihattaren: speler en Sampdoria hoeven elkaar niet meer

De rode kaart die Hans Kraay 24 wedstrij­den schorsing kostte achter­volgt hem nog steeds: ‘Schaam me kapot’

10:56 Eigenlijk heeft Hans Kraay er geen zin in om nóg eens een keer te vertellen over 15 oktober 1983, de datum die hem altijd zal blijven achtervolgen. Maar vooruit dan, omdat hij het zo goed naar zijn zin had bij NAC, destijds zijn werkgever.