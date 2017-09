Gudde officieel benoemd tot directeur bij KNVB

'Dumfries is een goede speler, maar hij speelt nog niet bij Real Madrid'

14:08 Bij het doornemen van de tegenstander ging het deze week bij Excelsior zeker ook over Denzel Dumfries. De back die in vier wedstrijden al vijf assists afleverde voor Heerenveen, morgenavond spelend in het Van Donge & De Roo stadion, en ondertussen ook aanvallers ontmoedigt en frustreert met zijn snelheid en kracht.