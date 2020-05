Gudde sluit bekerfinale ‘voor de eer’ na augustus niet uit

,,Die wedstrijd kan sowieso niet voor 31 augustus worden gespeeld”, doelde hij bij de NOS op het verbod op sportwedstrijden tot 1 september vanwege het coronavirus. ,,Dus de plekken voor Europees voetbal zijn dan al noodgedwongen vergeven. Je kunt wel een soort openingswedstrijd, een galawedstrijd in september of oktober gaan spelen. Daar kunnen we altijd nog naar kijken. Maar het is dan geen wedstrijd meer om een Europees ticket.”

Op de vraag wanneer hij denkt dat de bal in Nederland weer gaat rollen, antwoordde Gudde met een lichte aarzeling. ,,Ik denk ergens in september, in competities zonder publiek. Maar ik ben ook benieuwd wat de UEFA gaat doen met de blokken van internationale wedstrijden. Op 27 mei hebben we een nieuwe videovergadering met alle lidstaten en dan komt er wellicht meer duidelijkheid. Ik hoop in elk geval dat we in augustus weer een beetje normaal aan groepstraining kunnen gaan doen, anders kunnen we met Oranje op 4 september moeilijk tegen Polen gaan spelen voor de Nations League.”