Gudde: Verzetten Ajax – PEC uiteraard met mij afgestemd

,,De afdeling competitiezaken doet het uitvoerende werk in deze”, zegt Gudde. ,,Dus daarom komt de naam van manager competitiezaken Jan Bluyssen nu in de publiciteit. Maar cruciale beslissingen leggen ze altijd bij mij voor en dat is hier ook gebeurd. Bij zo’n verzoek als dit weeg je alle belangen die spelen. En vervolgens kom je als bestuur betaald voetbal tot een besluit, waarbij we het belang van het proberen vasthouden van plek 11 op de Europese ranking nu het zwaarst laten wegen.’’

Ajax wilde het duel met PEC van zaterdag 2 maart laten verzetten, omdat de dinsdag erna de Champions Leaguereturn wacht tegen Real Madrid. Voor de heenwedstrijd tegen Real van vorige week diende Ajax géén verzoek tot ingrijpen in het competitieprogramma in. ,,Natuurlijk maakt het moment van aankloppen bij de KNVB in algemene zin wel uit’’, zegt Gudde. ,,Je kunt niet zeggen: we komen hier drie dagen vantevoren mee. Maar zoals het nu is gegaan, is in de geest van wat er is besproken in de veranderagenda. Natuurlijk is het vooral voor PEC Zwolle vervelend. Maar Ajax zal zelf ook drie keer hebben nagedacht over dit verzoek. Want die krijgen nu een extra doordeweekse wedstrijd erbij in aanloop naar hun competitieduel uit bij AZ. Die risicoafweging maken ze zelf. Daar gaan wij als KNVB dan weer niet over.’’