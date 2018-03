Gullit: Kunstgras heeft ons voetbal kapot gemaakt

Op een bijeenkomst in Londen haalde Gullit, die vorig jaar op deze site een pamflet tegen het nepgras ondertekende, hard uit. ,,Als nou elke competitie op die plastic velden zou spelen, kon ik het nog accepteren. Maar dat is niet zo en nu is het Nederlandse voetbal achteruit gehold. Het kunstgras heeft ons voetbal kapot gemaakt'', zei de oud-international tegen persbureau Reuters op een bijeenkomst in Londen.



Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior, ADO Den Haag, Roda JC, VVV-Venlo en Sparta Rotterdam spelen op kunstgras. ,,Ik heb steeds gezegd dat we in Nederland geen kunstgras moeten nemen, maar het is toch gebeurd en nu zal het moeilijk zijn de boel terug te draaien. We ondervinden nu ook de nadelige gevolgen, want goede buitenlandse spelers willen vanwege het kunstgras niet meer in Nederland voetballen en jonge talenten willen juist snel naar het buitenland'', aldus de voormalig speler van Feyenoord, PSV, AC Milan en Chelsea.



,,Alle jeugdteams zouden op echt gras voetballen en het gekke is, als je goed natuurlijk gras zoekt, moet je in Nederland zijn. Wij hebben het mooiste gras ter wereld.''