Gutiérrez laat zijn klasse zien op ‘Mexicaanse avond’

De krachtsverschillen in de eredivisie zijn dit seizoen extreem groot. Zo groot, dat geen droog brood te verdienen valt aan het invullen van een PSV-zege in een thuiswedstrijd van de Eindhovenaren tegen Excelsior. Veel verrassender dan de 6-0 van vrijdagavond was dat trainer Mark van Bommel zijn ploeg voor het duel tóch omgooide. De grote surprise? Érick Gutiérrez mocht zichzelf in het basisteam laten zien, ten koste van Gastón Pereiro.



Het was pas de allereerste keer in dit hele seizoen dat een van de pionnen uit de vaste formatie van Van Bommel om tactische redenen sneuvelde. De elf spelers uit zijn basisopstelling tot PSV-Excelsior leken vaster in het zadel te zitten dan de meest ervaren springruiter. Extern had Pereiro al veel strafpunten verzameld en na zijn povere optreden in de Kuip raakte hij ook intern uit de gratie. Voorlopig althans, want garanties zijn er nooit. Zelfs niet onder Van Bommel dus, die er prat op gaat weinig te wisselen.



Gutiérrez startte als meest offensieve middenvelder en daarmee liet Van Bommel het verdedigende blok met Jorrit Hendrix en Pablo Rosario intact. In de beginfase liet hij zich meteen gelden en vond hij Hirving Lozano een paar keer knap, al lijkt 'Guti' zich iets verder teruggetrokken prettiger te voelen. Vanuit die positie kan hij nog meer de aanjager naar voren zijn, al had PSV gisteren tegen het armetierige Excelsior absoluut geen gebrek aan jagend vermogen.