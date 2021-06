Guus Til: ‘Je gaat natuurlijk aan jezelf twijfelen wanneer je niet speelt’

Door Dennis van Bergen



Hij had de vraag wel zien aankomen, zegt Guus Til, een glimlach om zijn mondhoeken getrokken. Maar ‘nee’, antwoordt de kersvers speler van Feyenoord bescheiden. Aan een terugkeer in het Nederlands Elftal denkt hij voorlopig echt nog niet, ook niet in het geval dat hij direct zijn AZ-vormt etaleert in De Kuip. ,,Laat ik er eerst maar eens een paar ballen in schieten, voordat ik het over Oranje ga hebben.”

Op zijn eerste officiële werkdag als Feyenoorder presenteert Til zich deze druilerige maandag zoals ze hem bij AZ jaren meemaakten. Wanneer de verslaggever van ESPN hem voorafgaand aan zijn vragen met ‘hoi!’ begroet, zegt de middenvelder vrolijk ‘hoi!’ terug. En wanneer hij later de perszaal verlaat doet hij dit niet voordat hij alle aanwezigen een hartelijk ‘tot ziens’ heeft toegeworpen. Til, geboren in Zambia en opgegroeid in de Amsterdamse Bijlmer, is wars van sterallures. En waarom zou hij ze ook hebben, na mislukte periodes bij Spartak Moskou en Freiburg?

Hij geeft het onomwonden toe: dat de AZ-smaakmaker van weleer niet is geslaagd in het buitenland, heeft hem pijn gedaan. ,,Je gaat natuurlijk aan jezelf twijfelen wanneer je niet speelt. Ik denk dat elke topsporter dit zal hebben”, zegt Til na de ochtendtraining, waarop Lutsharel Geertruida nog ontbrak vanwege blessureleed, Francesco Antonuci (FC Volendam) voor het eerst meetrainde en goalie Nick Marsman in afwachting van zijn overgang naar het Amerikaanse Inter Miami FC nog even meedeed. Til: ,,Ik weet dat ik écht goed kan zijn, maar dan moeten de omstandigheden ook goed zijn. En daarvan was, gezien de verdedigende speelstijlen bij Spartak Moskou en Freiburg, geen sprake. Al vind ik niet dat ik dat als excuus moet aanvoeren. Het heeft vooral aan mezelf gelegen dat ik de laatste twee jaar weinig heb gevoetbald. Als je echt kwaliteit hebt, stellen trainers je namelijk wel op.”

Vandaar, zegt hij, zijn keuze voor Feyenoord. En, niet op de laatste plaats, voor trainer Arne Slot, die hij nog kent uit hun gezamenlijk periode in Alkmaar. Het weerzien met hem voelde, zegt Til, ‘meteen vertrouwd’. Want: ,,Hij weet hoe hij me in mijn kracht moet gebruiken”. Als aanvallende middenvelder dus, die kort achter de spitsen komt te spelen. In de gesprekken die de eenvoudig Oranje-international voerde met Slot, heeft de coach hem ook toegezegd met Feyenoord op de AZ-manier te gaan spelen. Een prettig vooruitzicht, vindt de nieuweling. ,,De eerste training hier was direct weer als vanouds. Dat wil zeggen: lekker fysiek en lekker veel oefenvormen met bal. Dat was echt een fijn gevoel. Als je je niveau wilt halen, moet je vertrouwd beginnen.”

Wat Til Feyenoord voetballend gaat brengen zal al snel blijken. Op 22 juli speelt de Rotterdamse club immers alweer zijn eerste officiële wedstrijd, in het kader van de tweede voorronde van de nieuwe Conference League, waarin of FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo de eerste tegenstander is. Wat vaststaat: de jongen die opgroeide onder de rook van de Johan Cruijff Arena lijkt karakterologisch in elk geval wel te passen in De Kuip. ,,Ik heb de afgelopen maanden keihard doorgetraind en voel me hartstikke fit”, zegt Til. ,,Ik kijk er zo naar uit, met Feyenoord om voor de prijzen te spelen. Eindelijk weer lekker voetballen, heerlijk.”