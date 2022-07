Guus Til voor bijna vier miljoen naar PSV, dat nog moet afwachten of transfer wordt goedgekeurd

Het is de bedoeling dat Til een contract voor vier jaar gaat ondertekenen bij PSV. De middenvelder wordt voor een kleine 4 miljoen euro (met bonussen) overgenomen van de Russische club. De overeenkomst tussen de clubs en speler is rond.

In Nederland en bij de overkoepelende voetbalbonden wordt nog bekeken of de overgang zonder problemen kan worden ingeschreven, omdat tegen Rusland handelssancties gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens juristen in Rusland is de constructie gewoon toegestaan.