GVVV vestigt tegen PSV hoop op 39-jarige Powel: ‘Nog nooit in eigen huis verloren van PSV’

Powel heeft dit seizoen in de Tweede Divisie al tien keer gescoord en hoopt die lijn ook door te trekken in de KNVB-beker. Met PSV treft hij een tegenstander waarvan hij naar eigen zeggen nooit verloor in de beker, omdat hij nooit tegen de Eindhovenaren zou hebben gespeeld. In de geschiedenisboeken staat dat PSV De Graafschap, waar Powel destijds voetbalde, in 2009 uitschakelde (2-1) in de tweede ronde van de KNVB-beker. ,,Nu je het zegt, verrek. Ik dacht dat ik toen geblesseerd was. Nou, dan heb ik me dus vergist. Maar dan heb ik nog nooit thuis verloren van PSV in de beker.”



,,Of ik wel van ze heb gewonnen? Nee dat ook niet. We hebben met ADO wel eens een paar rammen van ze gekregen. Tijd voor revanche”, lacht de hoop van Veenendaal.



,,Het gaat al weken over deze wedstrijd”, vertelt Powel. ,,Het is een hele happening. Veenendaal kijkt uit naar deze wedstrijd.”



Hoewel Powel al bijna de veertig jaar aantikt, speelt hij nog wekelijks. Aan stoppen denkt hij niet. ,,Scoren verleer je niet. Maar het is heel makkelijk meetbaar bij een spits. Als je scoort kan je doorgaan en anders houdt het op.”