Haast te mooi om waar te zijn: sensationele Barça-transfer Van Beijnen niet uniek

1 Mike van Beijnen – Barcelona

Volledig scherm Mike van Beijnen © Willem II Niet goed genoeg voor NAC, maar deze zomer wel naar Barcelona. De sensationele overgang deze week van Mike van Beijnen bewees nog maar eens dat het balletje vreemd kan rollen. In navolging van Frenkie de Jong en Ludovit Reis verkast ook de 20-jarige rechtsback naar Catalonië, zij het transfervrij naar Barcelona B. Toch werden deze week oud-spelers Guillermo Amor en José Mari Bakero opgetrommeld voor de presentatie van de stralende Van Beijnen. Hoe dat mogelijk is? Van Beijnen is de (stief)zoon van Frenkie de Jongs zaakwaarnemer Ali Dursun. Beide jonge twintigers speelden eerder samen in de jeugd bij Willem II. Zo ontdekte Dursun ooit het voetbaltalent De Jong. Voor wat, hoort wat?

2 Harvey Esajas – AC Milan

Goede contacten bij een topclub, zoals in het geval hierboven, hebben al vaker tot een overgang naar een topclub geleid. Neem Harvey Esajas (45). Op zijn dertigste was de oud-speler van Feyenoord, Dordrecht’90, Cambuur en FC Groningen uitgerangeerd. Sterker nog, hij was al jaren gestopt met voetbal. Esajas was net begonnen aan een opleiding tot reisagent en werkte in het circus van een vriend.

Toch werd hij voetballer van de Italiaanse grootmacht AC Milan. Hoe? De deuren van het normaal hermetisch afgesloten trainingscentrum Milanello zwiepten dankzij vedette Clarence Seedorf voor hem open. Laat maar zien dan, dacht trainer Carlo Ancelotti toen Seedorf even daarvoor zei dat Esajas in de jeugd van Ajax beter was dan hij. Hoewel dat laatste duidelijk niet meer het geval was, neemt niemand hem een invalbeurt van een paar minuten in het roodzwart af. Ancelotti gunde de verdediger speeltijd en een staande ovatie in het bekertoernooi tegen Palermo toen hij na maandenlange training eindelijk fit was.

Volledig scherm Het moment van glorie voor Harvey Esajas: twee minuten voor tijd vervangt hij bij een 2-0 voorsprong Massimo Ambrosini in het bekerduel met Palermo. © STUDIO BUZZI

3 Levi Opdam/Mitchel Bakker – PSG

Zelfs maar even meedoen bij een grootmacht, het is Levi Opdam nog niet gegeven. Toch stond hij tot 1 juni bij de Franse veelvraat Paris Saint-Germain onder contract. Leeroy Echteld, die hem nog kende van AZ, was daar trainer. Hij haalde eerder vanwege een spelerstekort de 23-jarige Opdam naar de lichtstad. Voor het tweede team welteverstaan.



Ook Mitchel Bakker (19), afgelopen seizoen nog speler van Jong Ajax, zou in de zomer overstappen naar de landskampioen van Frankrijk. Beiden worden begeleid door Mino Raiola en voor hen is het onduidelijk wat PSG met ze wil. En of ze daar überhaupt ooit een handvol speelminuten krijgen.

Volledig scherm Mitchel Bakker namens Jong Ajax in duel met Istvan Bakx van Go Ahead Eagles. © BSR Agency

4 Vincent van den Berg – Arsenal

Eens van Arsenal, nu al jaren speler van Excelsior Maassluis. Als iemand echt vanuit het niets naar een topclub ging, was het de nu 30-jarige Van den Berg. Als 17-jarige jeugdspeler van Heerenveen maakte hij in 2006 de overstap naar de Engelse topclub. De veelbelovende rechtsbuiten stond een ruime maand later zelfs in het shirt van de verliezend Champions League-finalist op het veld bij de afscheidswedstrijd van clublegende Dennis Bergkamp.

De jeugdinternational maakte aanvankelijk indruk op manager Arsène Wenger. De jeugdinternational begon de competitie bij het tweede en zou bij progressie een kans krijgen. Die kwam er niet. Ook in Nederland brak ‘de nieuwe Overmars’ niet door: verhuurhuurperiodes bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle konden een vrije val niet voorkomen. In 2009 keerde hij terug bij zijn oude club Excelsior Maassluis, waar hij tien jaar later nog altijd bij de topamateurs speelt.

Volledig scherm Vincent van den Berg voetbalt alweer tien jaar bij Excelsior Maassluis, nadat het hem niet lukte om bij Arsenal door te breken. © BSR Agency Soccrates

5 Raymond Victoria – Bayern München

,,Ik dacht het een geintje was”, zei Raymond Victoria (46) eens, terugdenkend aan zijn overstap begin jaren negentig naar een Europese topclub. Hij viel als spits nogal op tijdens een jeugdtoernooi. Pas toen Uli Hoeness belde, kreeg de Feyenoord-junior in de gaten dat Bayern München echt serieus interesse had. Op bezoek in het zuiden van Duitsland keek de geboren Utrechter zijn ogen uit op het trainingscomplex van de recordkampioen. De keuze was toen niet moeilijk.

Voor manager Hoeness was Victoria het antwoord op Gullit, die zelfs voor het kapitaalkrachtige Bayern onhaalbaar was. Een schromelijke overdrijving voor een speler die in de Kuip nog niet aan de bak kwam. Tussen mannen als Jan Wouters, Brian Laudrup en Steffen Effenberg lukte dat Victoria ook in München niet. Blessures en twee trainerswissels werkten niet in zijn voordeel. De transfer was ook te mooi om waar te zijn.

Volledig scherm Raymond Victoria verwierf als voetballer vooral bekendheid bij Willem II, maar stond in zijn jonge jaren als grote belofte onder contract bij Bayern München. Later speelde hij nog bij De Graafschap en ADO Den Haag. © marietherese kierkels