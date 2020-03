Had weekeinde 14/15 maart onze ‘biologische bom’ kunnen worden?

PSV neemt na seizoen afscheid van vi­deo-ana­list Wim Rip

13:15 PSV gaat na dit seizoen verder zonder video-analist Wim Rip (59), die de afgelopen acht jaar in dienst was bij de club. Rip was al die tijd onderdeel van de technische staf en had een belangrijke rol bij het analyseren van wedstrijden van PSV. Ook stelde hij bijvoorbeeld beelden samen aan de hand waarvan spelers zich goed voor konden bereiden op hun tegenstander.