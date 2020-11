Hake aast op job Van den Brom: ‘FC Utrecht kent mijn ambitie’

Door Tim Reedijk



Die ambities heeft Hake, oud-hoofdtrainer van FC Emmen, FC Twente en Cambuur en nu eindverantwoordelijke bij Jong FC Utrecht, ook naar technisch directeur Jordy Zuidam uitgesproken. ,,Het is niet mijn intentie om het alleen deze periode te doen, los van het feit dat ik het zeker begrijp dat de club niet na één dag de keuze maakt voor mij of iemand anders. Het is uiteindelijk aan de club, maar ze weten dat ik de ambitie heb. Ik ben naar FC Utrecht gekomen met veel bagage en onderdeel daarvan is het hoofdtrainerschap. Dan is het niet raar dat het kan gebeuren.”