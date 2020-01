‘Hakim heeft last van de kuit, maar we wachten diagnose af’

Ten Hag ziet Ziyech uitvallenHakim Ziyech heeft een kuitblessure opgelopen in de eerste wedstrijd van Ajax na de winterstop. De Marokkaanse spelmaker ging tegen Sparta (2-1) na bijna een uur spelen op de grond zitten, gooide uit frustratie zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat hij gewisseld moest worden. ,,Ik kan nog niet vertellen wat de diagnose is, dat moeten we afwachten”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Hakim heeft in ieder geval last van een kuit.”

Niet alleen Ziyech moest geblesseerd naar de kant, ook Ryan Gravenberch kon na 75 minuten niet verder. De 17-jarige middenvelder, die ook in zijn tweede competitieduel als basisspeler tot scoren kwam, had wat last van een knie. Gravenberch maakte plaats voor Carel Eiting, die zo zijn eerste speelminuten dit seizoen in de eredivisie maakte. ,,Carel is een organisator op het middenveld, dat hadden we in die fase nodig”, zei Ten Hag, die ook had kunnen kiezen voor Razvan Marin, Siem de Jong of Edson Álvarez. ,,Carel vulde het uitstekend in.”



Ten Hag was daarnaast meer dan lovend over Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger gooide kort voor tijd zijn hoofd voor een hard schot van Adil Auassar, waardoor de bal via de paal weg ketste. ,,Magnifiek hoe hij dat deed”, zei trainer Ten Hag na de moeizame zege.

,,Die overlevingsdrang zit toch wel een beetje in deze ploeg’’, vervolgde de Ajax-coach, die zijn ploeg door de benauwde overwinning drie punten zag uitlopen op AZ. ,,Zeker Martínez straalt dat uit, hij is een toonbeeld van onverzettelijkheid.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © BSR Agency

Als kritische trainer wees Ten Hag ook op wat er fout ging in de aanloop naar dat moment. ,,De afspraak was dat iemand Auassar zou dekken, we weten dat hij bij vrije trappen daar staat. Maar dat verzuimden we. Zulk gebrek aan discipline mag nooit gebeuren. Gelukkig stond Martinez daar nog. Hij maakt foutjes van ploeggenoten goed en doet er alles aan om een wedstrijd over de streep te trekken.”