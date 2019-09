Hakim Ziyech geniet: ‘Al draafden we soms te ver door’

Met Ziyech in een hoofdrol draaide Ajax de nummer twee van Frankrijk van vorig seizoen na de 2-0 redelijk dol. Hakje hier, balletje door de benen daar. ,,Misschien gingen we iets te ver in het circus. Maar het was wel even lekker.”



Ziyech erkende ook dat Ajax met de 3-0 goed was weggekomen. ,,Vlak voor rust raakten we de grip op de wedstrijd kwijt", zei hij. ,,En in de slotfase weer even. Dan geven we ook kansen weg. Dat zal zondag tegen PSV beter moeten. Maar ik heb wel vertrouwen in die wedstrijd. We moeten dat duel wel als een ontmoeting in de Champions League benaderen", aldus de spelmaker die zich tegen Lille uit voorzorg liet vervangen. ,,Ik had wat last van een hamstring. Ik wilde geen risico nemen.”