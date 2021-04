Haller helpt Ajax: moeizame zege als generale voor AS Roma-thuis

SamenvattingAjax heeft in een van de zwakste wedstrijden van het kalenderjaar koers gehouden op het behalen van de titel deze maand. De prijzenjacht in Super April werd afgetrapt met een zwaarbevochten zege op Heerenveen: 1-2.

Door Johan Inan



Ajax incasseerde tijdens de interlandperiode al een grote klap met het wegvallen van Daley Blind voor de rest van het seizoen. Coach Erik ten Hag kreeg in de warming-up, waarin Maarten Stekelenburg last van zijn knie kreeg, een volgende tegenvaller te verwerken. Kjell Scherpen was zijn vervanger. Daarnaast koos Ten Hag er ook voor om het driehoekje Devyne Rensch, Jurriën Timber en Edson Álvarez te husselen.



Waar mutaties dit kalenderjaar nauwelijks aan het spel af te lezen waren, was dat in Friesland wel het geval. Heerenveen, dat een maandje geleden de weg naar de bekerfinale nog versperd zag worden door Ajax, profiteerde continu van de ruimtes en slordigheden die de koploper schonk. Zo kon Joey Veerman naar hartenlust offensieve teamgenoten lanceren. Ook na een klein half uur, toen het recept van Heerenveen al bekend was.



Veerman had weer een dieptepass op maat in huis, waarna Mitchell van Bergen langs Álvarez snelde en de weinig verrassende 1-0 voor Heerenveen onder Scherpen doorschoof. Die had Henk Veerman toen al meerdere malen op de schoen gehad. Levensgrote kansen waren aan de spits van Heerenveen in de openingsfase (zijnet), na een cadeau van Scherpen (over) en na miscommunicatie tussen Rensch en de centrale verdedigers (wild naast) echter niet besteed.

Volledig scherm Mitchell van Bergen viert de 1-0. © Pro Shots / Stanley Gontha

En Ajax? Dat stichtte zo nu en dan wel gevaar maar sprankelen deed het voor rust nauwelijks. Daarvoor had de gedoodverfde kampioen ook veel te weinig grip op het duel. Wel schakelde Ajax na de tegengoal een tandje bij. En dat leverde vrij snel de gelijkmaker op. Nog niet toen Erwin Mulder en Sherel Floranus fraai redden op een kopbal van Nicolás Tagliafico en de rebound van Dusan Tadic. Maar wel toen Jan Paul van Hecke een voorzet met zijn elleboog wegwerkte en Jochem Kamphuis na een conclaaf met de VAR naar de penaltystip wees. Tadic schoot daarop –niet heel overtuigend – de 1-1 en zijn veertiende competitietreffer binnen.

Thuisclub en bezoekers gingen na rust verder waar ze gebleven waren. Ajax werd iets dwingender maar viel weer aan met de achterdeur open, bleek ook toen Veerman de rappe Van Bergen op weg naar een nieuwe voorsprong leek te sturen. De uit zijn doel gekomen Scherpen was de vleugelspits ditmaal de baas. Dat bleek een peperdure misser voor Heerenveen.

Volledig scherm Kjell Scherpen redt bij de kans van Mitchell van Bergen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Kort nadat Ten Hag in had gegrepen door Rensch en Álvarez tien minuten na rust te laten wisselen van plek (opmerkelijk was wel dat Timber rechtsback bleef), kwam Ajax voor het eerst op voorsprong. Over geluk hadden de bezoekers daarbij niet te klagen. Een schot van Lisandro Martínez werd bewust van richting veranderd door Haller. De recordspits, die na een positieve coronatest terugkeerde in de basis, kon na een paar minuten waarin de VAR geen buitenspel ontdekte, alsnog juichen. Daarmee was hij in zijn eerste twaalf eredivisiewedstrijden voor Ajax betrokken bij twaalf goals.

In het slotoffensief dat Heerenveen eruit perste, werd niet meer gescoord. Niet door spits Veerman vanuit een moeilijk hoek, en ook niet door Davy Klaassen in een identieke situatie aan de overkant. Zo liep Ajax ondanks het gestuntel geen averij op, waardoor de koploper drie zeges verwijderd is van de 35ste landstitel. Naast het Europese tweeluik met AS Roma en de bekerfinale tegen Vitesse, wacht Ajax in de eredivisie ontmoetingen met RKC, FC Utrecht en AZ. Worden die drie gewonnen, dan hengelt Ajax deze maand nog de 35ste landstitel binnen.

Volledig scherm Dusan Tadic benut de penalty. © Pro Shots / Stanley Gontha

