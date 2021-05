Haller maakt Ajax’ 100ste eredivisiegoal van het seizoen

Heldenont­vangst voor NEC-spe­lers bij terugkeer uit Almere

8:33 De selectie van NEC is in de nacht van zaterdag op zondag warm onthaald door een groep van zo'n 300 supporters. Zij wachtten de spelersbus van de Nijmeegse club na de 4-0 zege in het play-offduel met Almere City op bij het Goffertstadion.