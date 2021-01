Haller neemt het op voor Ten Hag: ‘Goede beslissing dat ik niet startte’

Sébastien Haller hield gemengde gevoelens over aan zijn debuut voor Ajax. De spits kwam direct na rust het veld in tegen PSV en maakte een goede indruk, maar baalde dat zijn ploeg op 2-2 bleef steken.

Ajax telde deze week 22,5 miljoen euro neer om Haller over te nemen van West Ham United. Tot teleurstelling van veel fans van de Amsterdammers begon de Fransman op de bank in de topper tegen PSV. Uiteindelijk deed hij de hele tweede helft mee als vervanger van Zakaria Labyad en verzorgde hij de assist bij de 2-2 van Antony.

,,Het voelt frustrerend. Niet het gelijkspel zelf, maar de manier waarop. Daar moeten we van leren”, zei Haller na afloop tegen ESPN. De spits vond het logisch dat hij niet meteen in de basis stond. ,,Dat had heel veel redenen. Ik denk dat het een goede beslissing was van de trainer. De dagen rondom een transfer kosten veel energie, zoals iedereen weet.”

Afgekeurde goal

Koud in het veld leek Haller al voor de 2-2 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. ,,Ja, het was buitenspel. Natuurlijk was het leuk om meteen te scoren, maar ik wist dat het misschien buitenspel was. We hadden vandaag moeten winnen, de kansen waren er. Ik denk dat we moeten leren van deze wedstrijd. Hopelijk beginnen we beter aan de volgende wedstrijd.”

Haller is pas een paar dagen in Amsterdam, maar voelt zich al thuis bij Ajax. ,,De eerste dagen waren leuk. Drukke weken voor de boeg? Dat ben ik wel gewend, dus dat is geen probleem. Ik ben hier om te spelen, dus ik ben blij met een druk schema. De wedstrijd was vandaag behoorlijk intens, maar ook dat ben ik wel gewend. Logisch ook dat het intens was, want het was de nummer één tegen de nummer twee.”