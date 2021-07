Haller schittert voor Ajax tegen Anderlecht en dat is goed nieuws voor de Champions League-ambities

Nu de komst van Steven Berghuis definitief is , worden de contouren van het nieuwe Ajax steeds meer duidelijk. Nog zonder de van Feyenoord overgekomen aanvaller wonnen de Amsterdammers met 0-2 van Anderlecht. Opvallend was de absentie van David Neres, die vermoedelijk voor een vertrek staat uit de Johan Cruijff Arena.

Door Dennis van Bergen



Gevoel voor ironie kon hem niet ontzegd worden, Sébastien Haller, tijdens het trainingskamp van Ajax in De Lutte. Toen de Fransman de vraag kreeg voorgelegd of hij uitkijkt naar het nieuwe Champions League-seizoen, bleek het recente verleden nog behoorlijk door zijn hoofd te echoën. ,,Dit jaar controleer ik zelf de lijst”, antwoordde de spits, die vorig seizoen abusievelijk niet was ingeschreven door de Amsterdamse club. Vanavond, in Brussel, bewees de aanvaller alvast dat het met zijn scoringsdrang wel snor zit. Met twee typische spitsengoals was hij hoofdrolspeler in het oefenduel met Anderlecht (0-2).

Haller zei het onlangs zelf al, na afloop van de wedstrijd tegen het Duitse Paderborn. Hij is fit en gretig uit de zomer gekomen. En dat bewees de aanvaller ondubbelzinnig tijdens het duel met Anderlecht, voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnood in België. Met een kopgoal op aangeven van Dusan Tadic en een schuiver na voorwerk van Zakaria Labyad zorgde hij voor een verdiende overwinning voor zijn ploeg, die overigens verre van groots voetbalde. Mooi voor Haller, mooi voor Ajax, dat in de Champions League weer ambitieuze plannen zegt te hebben.

Maar de meest besproken man vanavond? Dat was Steven Berghuis, van wie het nieuws over zijn komst naar Ajax enige uren voor de wedstrijd in Brussel officieel gemeld werd door de Amsterdamse club. Hoewel niet aanwezig in de Belgische hoofdstad, poogde de van Feyenoord overgekomen aanvaller zichzelf met wat vleiende teksten over zijn nieuwe werkgever alvast een zachte landing te bezorgen in Amsterdam. ,,Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt”, liet hij onder meer optekenen door de media-afdeling.

Nu de komst van Berghuis definitief is, lijkt het vertrek van David Neres aanstaande. Al langer wordt de Braziliaan in verband gebracht met een transfer, alleen was er vooralsnog geen club die aan de financiële wensen van Ajax wilde voldoen. Mogelijk gebeurt dit op korte termijn nu wél. Tegen Anderlecht behoorde Neres niet tot de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Een veeg teken, lijkt het.

Door de afwezigheid van Olympische Spelen-ganger Antony en Berghuis, die volgende week aansluit in de Johan Cruijff Arena, mocht Zakaria Labyad zich weer eens laten zien aan Ten Hag. Maar indruk kon de aanvaller, ondanks zijn bijdrage aan zowel de 0-1 als de 0-2 van Haller, niet echt maken in het Constant Vanden Stockstadion. Mohammed Kudus aan de andere kant maakte daarentegen een prima indruk voor de pauze.

Al konden er nog altijd niet al te veel conclusies verbonden worden aan de wedstrijd, waarin bij Ajax onder anderen de jongelingen Youri Baas, Victor Jensen en Kenneth Taylor startten. Nou ja, behalve dan dat Haller klaar lijkt voor zijn eerste Champions League-avontuur namens de Amsterdammers. En gelukkig voor hem en zijn club controleert hij ditmaal zelf het lijstje.

Minuut stilte

Voor aanvang van de oefenwedstrijd hielden de spelers een minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers van het noodweer. In België, Zuid-Limburg en andere delen van Noord-Europa zijn er grote problemen door de wateroverlast. Naast de minuut stilte komt er in samenwerking met de gemeente Anderlecht een inzamelactie van kleding, voedsel en meubilair bij het stadion. Daarnaast wordt een veiling gehouden van de shirts die de spelers dragen tijdens de wedstrijd. De opbrengst hiervan gaat ook naar de slachtoffers.

,,Als club leven we mee met de slachtoffers van het noodweer en zijn we ons terdege bewust van de enorme schade die het noodweer heeft aangericht in ons land”, zei Jos Donvil, de bestuursvoorzitter van Anderlecht, op de clubwebsite. ,,Dankzij onze uitstekende samenwerking met de gemeente kunnen we snel een solidariteitsactie opzetten. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax zal de solidariteit ook voelbaar zijn in het stadion.” Ook de Duitse voetbalbond en Duitse voetbalcompetitie leven mee met de slachtoffers van de grote wateroverlast. Ze storten samen 3 miljoen euro in het hulpfonds.

Volledig scherm © BELGA