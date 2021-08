Haps nu alleen met Feyenoord bezig: ‘Zo lang ik hier speel, geef ik honderd procent’

Door Dennis van Bergen



Nee, opwindend was het spel van Feyenoord allerminst in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1). Zo realistisch was Ridgeciano Haps gistermiddag ook wel, kort na het duel dat in vier delen van dertig minuten werd afgewerkt in de Kuip. Maar voor hem persoonlijk was het wel weer even lekker om flink wat minuten te maken, aangezien hij vanwege zijn deelname aan de Gold Cup met Suriname een groot deel van de voorbereiding miste bij de Rotterdamse club. ,,Op het veld staan is wel weer lekker, ja”, beaamde hij. ,,Ik heb het gevoel dat ik er weer klaar voor ben.”