Hedwiges Maduro: ‘Hopelijk word ik zó goed dat een mooie Spaanse club het ooit aandurft met mij’

Door Maarten Wijffels en Johan Inan



Terwijl bij de meeste profclubs de vakantie is begonnen, zit Hedwiges Maduro juist in de drukste periode van zijn seizoen. Vanmiddag speelt hij met Jong Almere City de kampioenswedstrijd in de beloftencompetitie. Tegen Jong Feyenoord, in een finale over één wedstrijd op Varkenoord, waarbij de winnaar in juni nog doorgaat voor promotie naar de tweede divisie.