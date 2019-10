Heeft Luuk de Jong het gelijk van Koeman bewezen?

PollInvaller Luuk de Jong was donderdagavond Oranjes redder in nood met zijn late goal tegen Noord-Ierland. Heeft de pinchhitter daarmee het gelijk van Ronald Koeman bewezen?

Volgens veel kenners had de bondscoach niet De Jong maar Wout Weghorst moeten oproepen voor het duel in de Kuip. De makkelijk scorende spits van VfL Wolfsburg kreeg in een poll op deze site de voorkeur van maar liefst 73 procent van de stemmers. In De Jong, die nog altijd wacht op zijn eerste goal voor Sevilla, zag slechts 13 procent de ideale pinchhitter voor Oranje.

Omdat er niets zo opportunistisch is als de voetballerij – je bent zo goed als je laatste wedstrijd – stellen we de vraag na de 3-1 overwinning op Noord-Ierland nog maar eens keer. Heeft De Jong met zijn vierde goal als supersub van het Nederlands elfal zijn criticasters nu de mond gesnoerd? Of is dat te kort door de bocht en was het met Weghorst als invaller ook wel goed gekomen?

Enquete Poll Wie is de ideale pinchhitter voor Oranje? Luuk de Jong

Wout Weghorst

Iemand anders Wie is de ideale pinchhitter voor Oranje? Luuk de Jong (65%)

Wout Weghorst (26%)

Iemand anders (9%)

Voor Koeman was er overigens geen enkele discussie. ,,Als we iets moeten forceren, vind ik nog steeds dat De Jong beter is dan Weghorst’’, sprak de bondscoach voor de wedstrijd. ,,Wout moet blijven scoren en ook in zijn spel laten zien dat hij zich verbetert. Het gaat niet alleen om het maken van doelpunten.’’

Volledig scherm Meeste goals als invaller in het Nederlands elftal. © AD

