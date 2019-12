Heerenveen bindt technisch manager Hamstra langer

,,De afgelopen weken heb ik diverse gesprekken met de club gevoerd. Hier heb ik een goed gevoel aan overgehouden. Gezamenlijk staan we voor een aantal mooie uitdagingen die noodzakelijk zijn om ook de komende jaren succesvol te zijn", zei Hamstra, die drie jaar geleden oud-doelman Hans Vonk opvolgde.



Hamstra was voor zijn periode in Friesland hoofd jeugdopleiding bij Vitesse. Daarvoor was hij trainer van FC Emmen, dat destijds nog in de eerste divisie uitkwam.



Heerenveen staat na zestien duels op de vijfde plek in de eredivisie.