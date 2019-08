Heerenveen deelt dreun uit aan Heracles bij seizoenstart

Aan twee van de drie Friese doelpunten voor rust gingen blunders van spelers van de thuisploeg vooraf. Eerst verkeek doelman Janis Blaswich zich op een vrije trap van Ibrahim Dresevic. Na de 0-2 van Jordy Bruijn (een fraaie solo) ging verdediger Maximilian Rossmann in de fout en profiteerde Mitchell van Bergen: 0-3 na 28 minuten.



Na de pauze deed Heerenveen het wat rustiger aan. In de blessuretijd maakte Chidera Ejuke er nog 0-4 van namens de Friezen. Heracles kent zo, in eigen huis, een dramatische start van het nieuwe eredivisie-seizoen, terwijl Heerenveen zich geen betere start had kunnen wensen.



Heracles leverde met het vertrek van onder anderen Adrián Dalmau (19 goals vorig seizoen), Brandley Kuwas (10) en Lerin Duarte (6) veel treffers in. Maar ook Heerenveen zag zijn twee productiefste spelers - Sam Lammers en Michel Vlap (beiden 16 goals) - vertrekken.