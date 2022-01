Heerenveen haalt Sydney van Hooijdonk terug naar Nederland

De technisch manager wacht nog op bevestiging uit Italië om de tijdelijke overgang af te ronden. Als dat is gebeurd, voegen de Friezen eindelijk een extra spits toe aan de selectie, waar het lang naar heeft gezocht. Spits en topscorer Henk Veerman is de enige puntspeler die zich op eredivisieniveau heeft bewezen en krijgt nu dus concurrentie van Van Hooijdonk.

De oud-speler van NAC Breda tekende afgelopen zomer nog een contract voor vier seizoenen bij Bologna uit de Serie A. Op het hoogste niveau in Italië kwam hij echter nauwelijks aan spelen toe. Slechts vier keer mocht hij (kort) invallen in de competitie en één maal in de beker.