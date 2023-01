Heerenveen houdt RKC op afstand na doelpuntloos gelijkspel in Waalwijk

Zowel RKC als Heerenveen moest weer even inkomen na de lange winterstop zonder competitieduels. De eerste echte kans was pas na 25 minuten voor de bezoekers toen Rami Al Hajj zijn geplaatste schot fraai over getikt zag worden door RKC-doelman Etienne Vaessen. Ook Noppert kon weer rustig wennen aan het eredivisievoetbal. De enige keer dat hij voor rust moest ingrijpen, was toen Mika Biereth vrij voor de Friese doelman gezet werd door Seuntjens. De doelman van Heerenveen won.

Beide ploegen werden wel steeds wat vrijer en in de tweede helft was het een stuk leuker om naar te kijken. Vaessen liet zich opnieuw van zijn goede kant zien, door eerst een schot naar de zijkant te tikken en daarna ook de rebound te pakken. Aan RKC-zijde zorgden Seuntjens en Biereth voor het grootste gevaar. De RKC-debutant leek de 1-0 in de 66ste minuut zelfs binnen te schieten, hij had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot op de paal.



Ook aan de kant van Heerenveen waren er mogelijkheden op de 1-0, maar elke keer lag Vaessen in de weg. De Waalwijkse doelman keepte een uitstekende wedstrijd. De slotfase was spannend, beide ploegen zagen dat de winst er nog wel eens in zou kunnen zitten, maar Vaessen zorgde er bij RKC in ieder geval voor dat in ieder geval een punt kon worden veiliggesteld. Meer zat er ook niet in, de Friese verdediging kon ook telkens op tijd ingrijpen.