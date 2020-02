Heerenveen kan wel een opsteker gebruiken tegen FC Twente

Sadílek maakt na twee maanden rentree bij Jong PSV

28 februari Michal Sadílek maakt vanavond zijn rentree bij PSV in het jeugdelftal in de wedstrijd in de eerste divisie bij Cambuur. De middenvelder, eerder in het seizoen onder de vertrokken trainer Mark van Bommel ook als linksachter ingezet, stond ruim twee maanden langs de kant met een buikspierblessure.