Heerenveen met uitblinkende Sydney Van Hooijdonk en Amin Sarr veel te sterk voor Vitesse

SC Heerenveen heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt door in Arnhem met overtuigende cijfers Vitesse te verslaan. De grote man aan de kant van de Friezen was Sydney van Hooijdonk, die er met een hattrick voor zorgde dat het debuut voor Vitesse van Doelman Kjell Scherpen in het water viel. Amin Sarr kwam ook tot scoren, waardoor er een einstand van 0-4 op het scorebord stond.

Al na 5 minuten nam Heerenveen de leiding. Van Hooijdonk scoorde, nadat Amin Sarr de bal voor hem had klaargelegd. Het was het eerste doelpunt voor de formatie van trainer Kees van Wonderen dit seizoen in de Eredivisie.

Na bijna een half uur was Vitesse dichtbij de gelijkmaker. Melle Meulensteen schoot van enkele meters in, maar zag keeper Andries Noppert bekwaam redden. Dat deed de doelman vorige week bij de 0-0 tegen Feyenoord ook meerdere malen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daardoor kon Heerenveen in extra tijd van de eerste helft verder uitlopen. Sarr passeerde doelman Kjell Scherpen, nu na een pass van Anas Tahiri. In de 72e minuut werd het 0-3. Van Hooijdonk gaf het beslissende tikje na een inzet van Sarr. Even later maakte Van Hooijdonk zijn hattrick compleet, opnieuw op aangeven van Sarr.

Scherpen maakte zijn debuut voor Vitesse. De 22-jarige doelman werd eerder in de week op huurbasis overgenomen van de Engelse club Brighton & Hove Albion. Vitesse verloor de eerste twee competitiewedstrijden van Feyenoord en Excelsior.

Scherpen baalt van mislukt debuut

Doelman Kjell Scherpen vond dat zijn debuut bij Vitesse hem niet had gebracht wat hij had gehoopt. „We kregen al heel snel een doelpunt tegen”, zei hij bij ESPN. „Als ik die bal had gestopt had ik het elftal een ‘boost’ gegeven. Dat was precies was we nodig hadden. Helaas lukte me dat niet.”

Trainer Thomas Letsch van Vitesse was uiteraard ontevreden, maar wilde na de nederlaag zijn spelers niet openlijk afvallen: „We hebben samen mooie tijden gehad, nu hebben we het heel moeilijk”, zei hij bij ESPN. „Natuurlijk vragen we ons af waar het aan ligt. Duidelijk is dat we het alleen samen kunnen oplossen.”

Voor Vitesse was het de derde nederlaag op rij en dus staat de club roemloos laatste in de eredivisie. „Iedereen moet in de spiegel kijken”, vervolgde Letsch. „Ik ben de eerste die dat gaat doen. We gaan heel hard werken om beter te worden. Nu kregen we al na 5 minuten een doelpunt tegen. Na de eerdere nederlagen was het heel moeilijk dat op de juiste manier te verwerken.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.