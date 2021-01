Heerenveen ontsnapt op bezoek bij Emmen en staat in kwartfinale

Door Frank Molema Voor beide ploegen was het bekerduel de ideale gelegenheid om de sores uit de competitie voor even te doen vergeten. Voor SC Heerenveen geldt dat ze al sinds 1 november niet meer hebben gewonnen, terwijl FC Emmen zelfs al helemaal geen competitiezege boekte. Het was daarom geen verrassing dat coaches Dick Lukkien en Johnny Jansen ‘gewoon’ hun sterkste elf spelers het veld opstuurden en niemand spaarden voor de belangrijkere competitie.

Zelfs Glenn Bijl, een week geleden viel hij nog uit met een hamstringblessure, startte in de basis. Dat lijkt een verkeerde beslissing, want de aanvallende rechtsback van FC Emmen moest na ruim een halfuur voetballen wederom het veld noodgedwongen verlaten. Het is de vraag of hij op tijd fit is voor de degradatiekraker van zaterdag tegen ADO Den Haag.



Bijl was tot dat moment wel de gevaarlijkste man het veld: hij was al twee keer dicht bij een treffer. FC Emmen kwam sowieso beter voor de dag dan in de competitie en werd daarvoor vlak voor rust beloond. Sergio Peña combineerde met Michael de Leeuw dwars door het Friese verdedigingsblok en wist vervolgens doelman Erwin Mulder te verslaan: 1-0. SC Heerenveen stelde daar op wat plaagstootjes na niet veel tegenover.