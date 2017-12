Heerenveen op bezoek in het diepe zuiden

Van Bronckhorst blij met tweede zege op rij: 'Moeten nu bijblijven'

2 december Giovanni van Bronckhorst is tevreden dat Feyenoord na de uitzege van vorige week in Groningen nu ook in eigen huis weer eens heeft kunnen winnen. ,,Dit zijn belangrijke punten. We moeten nu bijblijven. Dat hebben we qua resultaat heel goed gedaan", vertelde de trainer na de 1-0 zege op Vitesse bij FOX Sports.