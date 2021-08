Heerenveen wint bij promovendus Go Ahead in eerste eredivisieduel van seizoen

De eindstand was al na zeven minuten bereikt. Tibor Halilovic zette met het nodige fortuin het eerste doelpunt van het seizoen op zijn naam; zijn van richting veranderde schot wapperde pardoes in de bovenhoek en liet Go Ahead-keeper Warner Hahn kansloos.



Heerenveen was lang de betere ploeg in de goedgevulde Adelaarshorst, maar in de slotfase piepte en kraakte het aan alle kanten bij de bezoekers. Invaller Marc Cardona was nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn verwoestende uithaal eindigde op de kruising.



Go Ahead-trainer Kees van Wonderen sloot zo zijn eerste duel in de eredivisie af met een nederlaag. Voor Heerenveen is het de eerste zege tijdens de eerste speelronde in vier seizoenen.