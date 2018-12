Hekkensluiter NAC snakt naar zege tegen wisselvallig Vitesse

De Jong over PSG: ‘Ik heb nog geen beslissing genomen’

8 december Met de hard draaiende geruchtenmolen over een op handen zijnde megatransfer naar Paris Saint-Germain, waren er vanavond voor, tijdens en na de gewonnen wedstrijd in Zwolle veel ogen op Frenkie de Jong gericht. ,,Er is nog niets besloten”, benadrukt de Ajacied.