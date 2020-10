Heldenrol scorende ADO-keeper Koopmans bij bekerzege tegen Sparta

Hoogstaand was het bekerduel ADO Den Haag-Sparta allesbehalve, woensdagavond. Maar bijzonder ontegenzeggelijk wel. Niet eens zozeer omdat de Hagenaars in de noodzakelijk penaltyserie de sterkste waren als wel vanwege het doelpunt van Luuk Koopmans, die de thuisclub daarmee aan de verlenging hielp.

Het gejuich van Bilal Ould-Chikh weergalmt via de lege tribunes van het Cars Jeans Stadion richting catacomben, woensdagavond om half tien. De beslissende penalty in de strafschoppenserie betekent dat niet Sparta, maar ADO Den Haag naar de tweede ronde gaat.

Het winnende doelpunt volgt op een wedstrijd die nauwelijks het aanzien waard is geweest, maar later desondanks toch nog vaak belicht zal worden in een Haagse variant van Andere Tijden Sport. Met dank aan Luuk Koopmans. In de blessuretijd van de reguliere speeltijd flikt de ADO Den Haag-doelman wat een van zijn voorgangers, Martin Hansen, ook al lukte: scoren. Met een piekfijne kopbal sleept hij de verlenging uit het vuur voor de Haagse ploeg, die dan al lang tegen een 0-1 achterstand na een prachtige afstandsknal van Danzell Gravenberch in de eerste helft.

Der uitschakeling is typerend voor Sparta, dat de laatste twee seizoenen even zo vaak werd uitgeschakeld in de eerste ronde. Al is het maar om wat vet op de botten te krijgen. Deelname aan de eerste ronde levert clubs naast de tv-vergoeding á 12.500 euro ook een zogenaamde live-vergoeding van 10.000 euro op. Naarmate het toernooi vordert loopt die wedstrijdvergoeding steeds verder op, uiteindelijk tot 250.000 euro voor de bekerwinnaar. Wezenlijke bedragen zijn het in een tijd dat clubs wekelijks circa 2000 euro kwijt zijn aan coronatesten voor de selectie.

Abdou Harroui lijkt zich van die wetenschap doordrongen in Den Haag. In een wedstrijd waarin de kansen voor rust schaars zijn, is de Sparta-regisseur degene die het barre duel nog wat kleur geeft. Met een fijn passje buitenkant voet bijvoorbeeld, dat voor rust strandt in schoonheid. Of later met een schot dat net naast het doel van Koopmans zeilt. Ook Sven Mijnans laat zich nadrukkelijk zien. Het talent, onlangs maker van de 4-4 tegen AZ, doet in balbezit nauwelijks iets fout en is kort voor rust de aangever bij de prachtige afstandsknal waarmee Gravenberch -oudere broer van Ajacied Ryan Gravenberch – voor de terechte openingstreffer zorgt namens Sparta.

De Spangenaren, spelend met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-speler Bert Jansen, krijgen ook na de 0-1 kansen, maar verzuimen domweg afstand te nemen.

Het gebeurt allemaal in aanloop naar de periode waarin een andere Spartaan zich onderscheidt: doelman Maduka Okoye, gewoonlijk stand-in van Benjamin van Leer. Twee goede kansen krijgt ADO Den Haag in negentig minuten tijd, een voor Boy Kemper en een voor Ravel Morrisson. En even zo vaak is het Okoye die laat zien dat hij alles in zich heeft om op korte termijn de nummer één te zijn op Het Kasteel. Met twee knappe reddingen lijkt de Nigeriaans international ervoor te zorgen dat Sparta tamelijk moeiteloos de tweede ronde bereikt. Líjkt. Want even later, in de 92ste minuut, weet hij zich met het hoofd geklopt door de man die gewoonlijk vooral ballen vangt: Koopmans.

In de penaltyserie, volgend op een verlenging die alle kanten op had gekund, blijken de Hagenaars tenslotte koelbloediger dan Sparta. Bilal Ould-Chikh doet wat Bart Vriends namens de Spangenaren even ervoor heeft nagelaten: scoren. Hij helpt ADO daarmee aan de volgende ronde.

