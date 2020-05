Henk de Jong geschrokken van Berger en Smit: ‘Verwachtte meer oog voor het sportieve’

Betaald voetbal mogelijk lang in lege stadions: ‘Grote evenemen­ten moeten wachten op vaccin’

11:40 Het kan nog wel een jaar of langer duren voordat voetbalwedstrijden weer in volledig gevulde stadions gespeeld kunnen worden. Het weer toestaan van grote evenementen is gekoppeld aan het vinden van een vaccin tegen het coronavirus, zo schrijft Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.