Henk de Jong maakt Cambuur twee keer blij

Slechts enkele formaliteiten scheiden De Jong van een terugkeer bij Cambuur. De Jong neemt zijn assistent Sandor van der Heide mee. De 54-jarige Fries begon in 2010 als assistent-trainer bij Cambuur en loodste de club in 2013 als interim-trainer naar de eredivisie. Hij vertrok in het voorjaar van 2016, in het seizoen waarin Cambuur uiteindelijk degradeerde.



Nadat hij een halfjaar als accountmanager werkte bij FC Groningen, keerde De Jong eind 2016 terug op het veld bij De Graafschap. Met de Doetinchemmers promoveerde hij vorig jaar naar de eredivisie. Hij kon onlangs bijtekenen, maar wil vanwege de gezondheidsklachten bij zijn vrouw vaker thuis in Drachten zijn.