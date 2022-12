Henk de Jong moest noodgedwongen stoppen als trainer: 'Het was hier net een bedevaartsoord, we moesten dingen aan de buren geven’

In Tuindorado in Drachten, een groot woon- en tuincentrum, wordt Henk de Jong door de ene na de andere voorbijganger aangesproken. Ze groeten de momenteel werkloze voetbaltrainer en vragen hoe het met hem gaat. In de sportschool van zijn broer René is het even later niet anders. En telkens is De Jong voorkomend, in het Fries staat hij iedereen uitgebreid te woord, met een grote lach op zijn gezicht.