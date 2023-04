Henk Fraser over ex-club Vitesse: ‘Nooit één procent gevoel van invloed vanuit Chelsea gehad’

Voetbalpod­cast | ‘PSV mag de handjes dichtknij­pen met de straf van de UEFA’

PSV is bestraft met een boete en een leeg vak bij de volgende Europese wedstrijd. De straf van de UEFA kwam nadat een PSV supporter de doelman van Sevilla aanviel. En daar komt de Eindhovense club goed mee weg, zo oordeelt Rik Elfrink in de AD Voetbalpodcast. Samen met Etienne Verhoeff neemt hij de stand van zaken bij PSV door, maar kijken ze ook naar de stress in het noorden van het land.