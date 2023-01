Henk Fraser over incident met Amin Younes: ‘Dertig jaar geleden werd verwacht dat ik hem bij zijn oor zou pakken’

Fraser vertrok een maand geleden nadat hij het op het veld aan de stok kreeg met de Duitse aanvaller. Younes was het niet eens met een beslissing van assistent-coach Urby Emanuelson, die een doelpunt van Daishawn Redan goedkeurde. ,,Dat viel niet goed bij een aantal spelers’’, aldus Fraser. ,,Voor mij was het gewoon respectloos tegenover Urby, mijn intentie was nog goed. Hij vroeg of hij niet floot omdat hij ook een Surinamer is. Ik vond het minachtend.’’

,,Maar dat was niet waar het om ging. Dat gebeurt nu eenmaal in het voetbal, ik vond het niet racistisch. Ik vond dat hij te lang door ging. Feit is dat ik niet heb gereageerd zoals het moet, maar dertig jaar werd er van mij verwacht dat ik zo'n iemand bij z'n oor pakte. We leven in een tijd waarin dat anders is’’, merkt de oud-verdediger. ,,Ik heb de oud-Hollandse opvoeding gehad. Daarin zit ik nog heel erg in hiërarchie en respect. Ik vind dat sommige dingen misschien wel doorslaan.’’

Incident

Fraser weet niet of het invloed zal hebben op zijn loopbaan. ,,Dit is een incident, maar wel eentje met veel consequenties. ,,Ik kan wel voorbeelden geven van zaken die veel erger waren. Ik weet alleen dat ik niet de juiste keuze heb gemaakt. Ik had het anders moeten aanpakken, maar ik had zelf als speler nooit zo gereageerd’’, aldus de oud-coach van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. ,,Dit is voor het eerst sinds ik gestopt ben met voetballen dat ik tijd heb voor andere dingen. Op dit moment bevalt dat ook heel erg goed.’’

