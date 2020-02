Henk Timmer: Als Feyenoord wint bij AZ zijn ze terug in de titelrace

Willem II-PSV zaterdag 8 februari (19.45 uur)

,,Ik denk dat het een gelijkspel wordt. Willem II zit natuurlijk in een flow. Ze hebben een fantastische ploeg en doen het heel knap. Toch denk ik niet dat ze winnen. PSV heeft, ondanks dat het momenteel allemaal tegenzit, nog best veel individuele kwaliteit. Ze zullen veel de bal hebben, het is belangrijk dat ze daar iets mee doen. Ik verwacht dat het zaterdag op een neer golft en het dus eindigt in 2-2.’’

FC Utrecht-Ajax, zondag 9 februari (12.15 uur)

AZ-Feyenoord, zondag 9 februari (14.30 uur)

,,Zo, dat is een moeilijke. AZ is natuurlijk in bloedvorm, ze zijn eigenlijk de enige belager van Ajax in strijd om de titel. Maar ja, Feyenoord is onder Dick Advocaat echt onverslaanbaar. Ik schrijf ze nog niet volledig af. Als Feyenoord weet te winnen, denk ik dat ze weer terug in de race zijn om het kampioenschap. Aangezien beide ploegen goed in vorm zijn, verwacht ik dat het 1-1 wordt. Feyenoord is echt moeilijk te verslaan nu, ze krijgen weinig goals tegen. AZ zal het spel gaan maken, dat is heerlijk voor Feyenoord.’’