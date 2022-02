Henk Veerman brengt FC Utrecht in extase met winnende goal bij debuut

Henk Veerman (30) kan nu al niet meer stuk bij de aanhang van FC Utrecht. Bij zijn debuut, na een halfuur en bij een 0-2-achterstand, was hij direct beslissend in een wedstrijd die mede dankzij het aanwezige publiek werkelijk álle kanten op ging tegen Cambuur: 3-2.

Een derde van Stadion Galgenwaard zat weer vol en welke dynamiek supporters meenemen, werd direct zichtbaar vanmiddag. Op elke denkbare manier. Want zag de reacties eens toen een werkelijk belabberd startend Utrecht na twee hoekschoppen van Cambuur (en twee doelpunten van verdediger Erik Schouten, die nog nooit in de eredivisie had gescoord) op 0-2 stond na twaalf minuten (!) spelen. De toch al veelbesproken trainer René Hake moest het ontgelden, de spelers die geen druk zetten evenzogoed.

Volledig scherm © ANP

Al snel besloot Hake om nieuweling Henk Veerman te laten warmlopen, voor de Bunnikside. En wat er toen gebeurde, zonder dat de Volendammer ooit een officiële minuut in het eerste elftal speelde, was al opvallend. Na twintig minuten van het kastje naar de muur te zijn gespeeld door Cambuur draaiden de emoties in Galgenwaard, alleen al door de warming-up van Veerman. Voor de van Heerenveen overgekomen spits hing al een spandoek (‘Veerman, man van zijn woord, hier is waar je thuishoort’). Met zijn transfer maakte hij een oude belofte waar aan een vriend die Utrecht-supporter was en zelfmoord pleegde. Hij zou ooit nog eens het shirt van Utrecht dragen.

Maar dat dat vandaag al na een halfuur was, had niemand kunnen voorzien. Utrecht speelde zó slecht dat Veerman nu al als reddingsboei moest fungeren. Hake haalde een pisnijdige Mike van der Hoorn naar de kant en ging bijna ouderwets voetbal spelen, met lange ballen op Veerman en aansluitende spelers die Utrecht dichterbij het zestienmetergebied van Cambuur moesten krijgen. Dat werkte wonderwel uitstekend. Met name Tasos Douvikas voelde zich fijn in die rol – met en bliksemafleider om zich heen – en het was dan ook niet gek dat het juist de hardwerkende Griek was die de wedstrijd deed kantelen. Acht minuten na de invalbeurt van Veerman had Douvikas er al twee gemaakt en stond het opeens weer gelijk in Galgenwaard. En dat met nog meer dan een helft te spelen.

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

Terwijl Veerman onder luid gejuich elke keer de kopduels aanging, nam het opportunistisch spelende Utrecht het heft volledig in handen. En wie anders dan Veerman loste zijn belofte in. Na 64 minuten schoot hij Utrecht op voorsprong na goed werk van Douvikas en kon hij eindelijk juichen voor de Bunnikside waar vroeger zijn vriend stond. Even later kopte Veerman, die zijn zevende eredivisiedoelpunt dit seizoen maakte waarvan dus zes van Heerenveen, nog op de lat. Maar wat deed het ertoe? Ondanks de hoofdrol van Douvikas werd het de middag van Veerman – én van het eindelijk weer aanwezige publiek.

Henk Veerman reageerde nuchter en blij na zijn droomdebuut. ,,Het isnatuurlijk lekker dat we heel snel weer op gelijke hoogte staan”, zei Veerman over de twee treffers van Anastasios Douvikas. “Met mij gingen we denk ik iets opportunistischer spelen.” Veerman ging uit zijn dak toen hij in de 64e minuut de winnende treffer maken. ,,Een nieuwe club, een nieuwe start en dan meteen complete blijdschap. Mooier wordt het niet. Ik ben heel trots", aldus Veerman voor de camera van ESPN.

