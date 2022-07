Henk Veerman verlaat FC Utrecht en keert terug naar FC Volendam

Tiende keer Ajax - PSV in Johan Cruijff Schaal: de tien opvallend­ste statistie­ken

Voor de tiende keer in de historie staan Ajax en PSV tegenover elkaar in de Johan Cruijff Schaal. De Amsterdammers hopen zich te revancheren na de 4-0 nederlaag in de Supercup van vorig jaar. Dit zijn de tien opvallendste statistieken in aanloop naar de kraker in Amsterdam.

30 juli